Число жертв сезонных наводнений в Иране возросло до 12, как минимум 21 человек пострадал, еще двое считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось об 11 жертвах, 17 пострадавших и двух пропавших без вести.

«Согласно полученным сообщениям, в общей сложности в 11 провинциях к настоящему моменту 21 человек пострадал, двое пропали без вести, еще 12 погибли», — сообщили в пресс-службе скорой помощи Ирана.

В марте-апреле, как правило, в Иране растет число осадков, что приводит к наводнениям и селям в различных частях страны. Прошедшие несколько дней назад ливневые дожди привели к наводнениям в одиннадцати провинциях страны (всего в Иране 31 провинция).

Minval.az