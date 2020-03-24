Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил, при каких условиях пройдет поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Его слова приводит портал «Лента.ру» со ссылкой на MMA Junkie.

Уайт заявил, что знает, где состоится бой, однако пока отказался назвать место. Кроме того, глава UFC подтвердил, что мероприятие будет закрытым. «Фанатов никаких не будет», — подчеркнул он.

23 марта Нурмагомедов обратился к руководству UFC. «Где деремся и деремся ли вообще, а как насчет весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — задался вопросами боец.

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