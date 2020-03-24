Президент США Дональд Трамп спешно отошел от координатора по борьбе с коронавирусом администрации США Деборы Биркс, как только та сообщила о недавнем недомогании.

«В субботу у меня была небольшая температура», — сказала она во вторник на пресс-конференции по ситуации с коронавирусом, в которой принимал участие Трамп.

«Ох!» — сказал, услышав это, президент и тут же быстро отошел от нее в сторону на несколько шагов.

«Может, это что-то желудочно-кишечное. Но я исполнительная. Я врач. Я все проверила… Я сдала тест в субботу вечером, и он отрицательный», — продолжила Биркс.

Трамп, вернувшийся чуть ближе, с улыбкой издал громкий выдох облегчения. «Спасибо, что сказали», — добавил он.

«Вот как мы должны заботиться друг о друге», — закончила Биркс, говорившая о персональной ответственности каждого в ситуации в коронавирусом.

Minval.az