Бывший инженер NASA, а ныне успешный блогер Марк Робер использовал светящийся порошок Glow Powder, чтобы показать, как быстро распространяются микробы. Он также убедительно продемонстрировал, как важно хорошо мыть руки, и насколько часто люди прикасаются к лицу, даже не замечая этого.

Марк Робер провел свой эксперимент в школе, пригласив поучаствовать в нем детей.

Порошок Glo Germ хорошо виден под воздействием ультрафиолетового света, поэтому Робер попросил трех детей пожать ему руку, на которую был нанесен незаметный при обычном освещении маркер. В конце дня следы порошка были найдены на многих столах, шкафах, контейнерах и телефонах учеников, передает телеканал «360tv».

С помощью Glo Germ блогер выяснил, насколько хорошо школьники моют руки. Выяснилось, что хуже всего они обрабатывают тыльную часть кистей рук и ногти. Порошок помог выяснить, что обычный человек в среднем прикасается к лицу 16 раз за час.

Робер попросил школьников пожать его выпачканную в порошке руку, а затем пожать руку однокласснику, который в свою очередь пожмет руку еще кому-то. Оказалось, что следы порошка обнаруживаются на конечностях семи человек. То есть, микробы могут передаваться от одного «зараженного» рукопожатия на семь человек.



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