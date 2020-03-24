По состоянию на 9:00 по бакинскому времени, в мире насчитывалось 355 тыс. 600 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончался 16 тыс. 91 человек, поправились более 97 тыс.

За истекшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 22 тыс. 486, число скончавшихся — на 1,839 тыс, передает «Интерфакс».

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро вторника, в стране зафиксировано 6,087 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 611). Всего зарегистрировано 63,927 тыс. случает инфицирования (рост за сутки на 4,789 тыс.).

В Испании зафиксировано 33,089 тыс. инфицированных, (скончались 2,182 тыс.), в Германии — 22,672 тыс. (86), во Франции — 19,856 тыс. (860), в Швейцарии — 8,060 тыс. (66), в Великобритании — 6,650 тыс. (335), в Нидерландах — 4,749 тыс. (213), в Австрии — 3,924 тыс. (21), в Бельгии — 3,401 тыс. (75), в Норвегии — 2,371 тыс. (8), в Португалии — 2,060 тыс. (23), в Швеции — 1,934 тыс. (21), в Турции — 1,529 (37), в Дании — 1,460 тыс. (24), в Чехии — 1,236 тыс. (1), в Ирландии — 1,125 (6).

В США на вечер понедельника, по данным издания, зафиксировано 33,340 тысяч случаев заражения коронавирусом (скончались 397), в Бразилии — 1, 546 тыс. (45), в Канаде — 1,432 тыс. (20).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 — у людей, прибывших из-за рубежа. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81,171 тыс. случаев заболевания.

В Южной Корее число заболевших — 9,037 тыс. при 120 случаях летального исхода.

В Иране число жертв достигло 1,812 тыс. при 23,049 тыс. заразившихся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились — 1,814 тыс. (скончались 53), в Малайзии — 1,518 тыс. (14), в Израиле — 1,238 тыс. (1).

В Австралии выявлено 1,823 случая заражения при семи летальных исходах.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19.

Minval.az