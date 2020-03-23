Французская корпорация Kering объявила, что мастерские принадлежащих ей брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent начнут производство медицинских масок.

В Kering сообщили, что во время выпуска масок примут строжайшие меры для защиты здоровья своих сотрудников. Производство запустят после одобрения властей.

В ближайшие дни Kering передаст органам здравоохранения Франции три миллиона медицинских масок, купленных в Китае. Кроме того, корпорация сделала пожертвование Институту Пастера, чтобы поддержать исследования коронавирусной инфекции COVID-19.

Minval.az