Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти Ирана виновны в проникновении коронавируса COVID-19 на территорию пяти других стран. Об этом он написал в своем Twitter.

Он указал, что в феврале рейсы иранской авиакомпании Mahan Air сделали не менее 55 перелетов между Тегераном и КНР, тем самым продолжив распространять вирус из китайского Уханя.

«По меньшей мере в пяти странах первые случаи COVID-19 стали прямым следствием пренебрежительного отношения властей Ирана к здоровью людей», — написал Помпео.

Minval.az