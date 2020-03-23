Китай может столкнуться с новой вспышкой коронавируса. Об этом предупредила член Пекинской группы экспертов по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань, передает Daily Mail.

По ее словам, специалисты обеспокоены новыми случаями заражения, которые выявляют у вернувшихся из-за границы китайцев. Ланьцзюань считает, что это может спровоцировать еще одну крупномасштабную эпидемию в стране.

«Это требует от нас продолжения активизации наших усилий и неустанной работы по предотвращению распространения эпидемии коронавируса в других городах», — заявила она.

Заявление профессора было сделано после того, как представители китайского Минздрава сообщили о первом в стране случае «завозного» заражения инфекцией, отмечает Лента.ру. 17 марта 54-летний мужчина заразился от девушки, которая вернулась в Китай из Стамбула. После въезда в страну у нее не было никаких симптомов, большую часть времени она оставалась дома.

Minval.az