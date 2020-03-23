Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет РИА Новости.

Стороны обсудили вопросы прекращения огня в Идлибе и стабилизации обстановки в других районах Сирии. Кроме того, Шойгу и Асада затронули тему военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировкам и гуманитарного содействия России сирийскому населению.

Безопасность полета самолета главы российского военного ведомства в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.

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