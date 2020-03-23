Число погибших от коронавируса в Испании за сутки достигло 462, число заразившихся увеличилось на 4,5 тысячи, сообщили в Минздраве королевства.
Таким образом, число заразившихся в Испании превысило 33 тысячи человек. Общее число умерших – 2182.
Число погибших от коронавируса в Испании за сутки достигло 462, число заразившихся увеличилось на 4,5 тысячи, сообщили в Минздраве королевства.
Таким образом, число заразившихся в Испании превысило 33 тысячи человек. Общее число умерших – 2182.
Дата: 2020/03/23 17:45
Раздел: Мир
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