Число погибших от коронавируса в Испании за сутки достигло 462, число заразившихся увеличилось на 4,5 тысячи, сообщили в Минздраве королевства.

Таким образом, число заразившихся в Испании превысило 33 тысячи человек. Общее число умерших – 2182.

Minval.az