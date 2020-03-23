Французская биофармацевтическая компания Farnext создала список из 97 часто выписываемых препаратов, которые могут помочь в лечении осложнений, связанных с заражением коронавирусом COVID-19, сообщает в французский телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Стратегия Pharnext заключалась в том, чтобы оценить, какую именно часть клеточного механизма затрагивают коронавирусы (в частности, COVID-19, SARS, MERS). Это позволило компании выявить уже утвержденные препараты для лечения распространенных заболеваний, которые эффективны и для борьбы заболеваний, сопутствующих COVID-19», — говорится в пресс-релизе компании.

Значительная часть этих препаратов, отмечает «Интерфаккс», используется для лечения таких распространенных заболеваний, как сахарный диабет второго типа и гипертония. Отмечается, что у людей именно с такими проблемами со здоровьем заболевание, вызванное COVID-19, протекает в тяжелой форме.

В Phatnext подчеркнули, что четыре лекарственных препарата уже проходят клинические испытания. Среди них — препарат для лечения малярии Хлорохин, о свойствах которого ранее неоднократно упоминал президент США Дональд Трамп.

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