Британская ассоциация оториноларингологии выявила новый признак заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте организации.

По словам специалистов, у значительного числа зараженных в Китае, Италии и Южной Корее полностью или частично теряется обоняние. Этот симптом не был ранее известен, однако сообщается, что в Германии двое из трех зараженных имеют аносмию (потеря обоняния). В связи с этим специалисты утверждают, что люди с такими симптомами должны самоизолироваться для предотвращения распространения инфекции.

Ранее главврач московской городской клинической больницы № 40 Денис Проценко рассказал, что одышка является самым опасным признаком заражения коронавирусной инфекцией и проявляется из-за снижения напряжения кислорода в артериальной крови.

Minval.az