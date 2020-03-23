Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник назвал ложью готовность Вашингтона помочь Тегерану в преодолении ситуации с коронавирусом COVID-19 и заявил, что страна не нуждается в помощи от США.

«Тот факт, что американцы говорят, что они готовы помочь Ирану в условиях коронавирусного кризиса, является самой большой ложью в истории», — заявил Рухани на пресс-конференции в Тегеране, передает Интерфакс.

«Как будто кто-то, кто стоит у источника, не дает использовать воду этого источника, а потом подает грязный стакан воды и говорит: «Я хочу помочь вам»», — добавил президент.

Рухани также обвинил США в проблемах, с которыми на данный момент сталкивается Иран.

«Вы перекрыли воду из источника, вы заблокировали продажу нефти, вы заблокировали наши банковские транзакции», — заявил Рухани.

Иранский лидер подчеркнул, что в сложившейся ситуации и в условиях американских санкций стране не нужна помощь Вашинтгона.

«Нам не нужен ваш грязный стакан воды», — добавил президент.

Minval.az