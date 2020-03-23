Президент Израиля Реувен Ривлин, которого в стране называют «национальным дедушкой», предложил израильским родителям «короткий перерыв» — и начал читать сказки для их детей, находящихся на карантине. Об этом сообщает mel.fm.

«Я знаю, что это нелегкое время и что дети дома, даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг «Сдается квартира». Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не торопитесь выпить кофе или взять телефон)», — обратился к соотечественникам президент.

В Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели семидневный режим чрезвычайного положения. Жителям страны запрещено выходить из дома без необходимости.

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