В Иране в течение нескольких недель скончались более 200 человек, которые употребляли алкоголь «для профилактики» коронавируса. Об этом сообщаетAl Arabiya в понедельник, 23 марта.

«Более 200 человек умерли в Иране в течение последних недель в результате отравления алкоголем, надеясь, что он предотвращает коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.

Алкоголь в Иране запрещен с 1979 года. Из-за ложных представлений о его свойствах страдают даже дети.

В частности, ребенок потерял зрение и впал в кому после того, как родные дали ему какой-то алкогольный напиток, чтобы «обезопасить» от заражения коронавируса. Издание не уточняет возраст ребенка.

Minval.az