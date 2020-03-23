Странам Европы не следует рассчитывать на скорую победу над коронавирусом, для этого государствам может потребоваться до двух лет. Такое мнение выразил один из ведущих китайских вирусологов, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун, передает South China Morning Post .

По его словам, будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года. «Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем», — призвал Вэньхун.

Он выразил уверенность, что пандемия коронавируса неизбежно затянется, и когда будет взята под контроль — этим летом или следующим — будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию. По его мнению, для решения проблемы в кратчайшие сроки, меры должны быть чрезвычайно радикальными.

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