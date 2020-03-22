Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцирует большие финансовые и экономические проблемы во Франции, заявил в воскресенье президент этой страны Эмманюэль Макрон.

«Это — война (против коронавируса), и она продлится какое-то время», — цитирует Макрона «Интерфакс».

Он призывал защищать жителей, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность, а также — поддерживать французскую систему здравоохранения.

По словам Макрона, еще одной важной задачей является снижение стресса для населения, вынужденного соблюдать меры по карантину.

Наконец, он считает нужным готовить общество к тому, чтобы «противостоять беспрецедентному финансовому кризису и реальному кризису в сфере экономики».

Minval.az