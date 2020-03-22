Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary, пишет «Газета.ру». Термин Covidiot («ковидиот») образовался из двух слов – названия вируса COVID-19 и слова «идиот».

В словаре дается два значения слова. Первое обозначает того, кто игнорирует меры предосторожности, касающиеся общественного здоровья или безопасности во время пандемии.

«Этот ковидиот обнимает всех, кого видит», — приводится предложение в качестве примера.

Другое значение новообразованного слова – паникеры, которые скупают различные товары и лишают возможности соседей приобрести их.

«Вы видели этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в его корзине?», — приводится пример употребления термина.

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