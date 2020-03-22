Гендиректор турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines Биляль Экши сообщил, что с 27 марта по 17 апреля авиакомпания на фоне пандемии коронавируса не будет осуществлять зарубежные рейсы, кроме пяти направлений, в том числе в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приостанавливаем все наши зарубежные рейсы, кроме рейсов в Гонконг, Москву, Аддис-Абебу, Нью-Йорк и Вашингтон с 27 марта по 17 апреля. Наши грузовые перевозки продолжатся. Наши внутренние рейсы будут осуществляться в сокращенном количестве», — заявил Экши.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 266 тысяч человек, свыше 11 тысяч скончались.

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