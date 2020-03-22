Средний инкубационный период коронавируса нового типа составляет 5,1 дня. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора по итогам анализа данных возбудителя вируса SARS-CoV-2.

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В ведомстве отметили, что двухнедельный карантин, введённый сейчас в большинстве стран мира, является разумной мерой предосторожности. Симптомы заболевания у 97,5% людей проявляются спустя 11 с половиной дней с момента заражения.

— На каждые десять тысяч человек, помещённых в 14-дневный карантин, приходится всего лишь около 101 человека, у которых после выхода из карантина будут проявляться симптомы инфекционного заболевания, — сказано в сообщении.

Новая оценка инкубационного периода позволит лучше проследить динамику вспышки CoViD-19 и разработать эффективные меры контроля.

Исследование проводилось под руководством сотрудников Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в американском Балтиморе.

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