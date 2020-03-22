Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын наблюдал за демонстрацией запуска новых ракет с тактическим наведением, сообщает «Лайф» со ссылкой на ЦТАК.

— Цель показательной стрельбы заключается в том, чтобы ещё раз подтвердить тактическое свойство и мощность новой системы орудия, поставляемой на войсковые части Народной армии, и воочию показать это командному составу Народной армии, — отмечается в сообщении.

Как сообщает ЦТАК, как только высший руководитель отдал приказ, «чучхейские ракеты были запущены с потрясающим небо и землю громом и ослепительным блеском».

Отмечается, что все ракеты попали точно в цель. По итогам проведённых стрельб Ким Чен Ын заявил, что разработанные в последнее время в КНДР новые системы вооружения, а также тактическое и стратегическое оружие, которое находится в стадии разработки, «осуществят эпохальные изменения оборонной стратегии страны».

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