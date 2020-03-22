Глава МВД Хорватии Давор Божинович заявил, что ситуация с недавними землетрясениями возле столицы страны осложняется пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Конечно, есть протокол, что делать во время землетрясения, но когда это совпадает с глобальной пандемией, всё намного сложнее», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, в библиотеке Загреба в настоящий момент проходит экстренное совещание руководства страны и городских властей.

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Пятнадцатилетний подросток, который считался погибшим в результате землетрясения в Хорватии, жив, сообщает Reuters со ссылкой на Институт экстренной медицинской помощи.

Подросток был госпитализирован с травмой головы, полученной в результате обрушения крыши, заявили в институте.

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В Загребе погиб 15-летний подросток, пишет «Гордон» со ссылкой на службу скорой помощи. Его нашли среди обломков рухнувшего дома, довезли до больницы, где врачи констатировали его смерть.

Десятки домов в столице и пригородах разрушены или повреждены. Граждан просят не приближаться к опорам электропередач.

Рухнула крыша базилики Сердца Христова в Загребе, часть потолка упала на алтарь. Ущерб историческому зданию огромен, но никто из священнослужителей не пострадал, сообщил настоятель собора.

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Новое землетрясение магнитудой 5 произошло в Хорватии, его эпицентр находился в 6 км от Загреба. Об этом сообщает RT со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Как отмечается, за ним последовало ещё одно, менее сильное землетрясение магнитудой 3,7, эпицентр которого располагался в 9 км от хорватской столицы.

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Хорватии в 10 км севернее Загреба, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр зафиксированного в 09:24 в воскресенье землетрясения имел координаты 45.90 градуса северной широты и 15.99 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

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