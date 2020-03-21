Иран накануне праздника Навруз ввел запрет для граждан на внутренние поездки на срок от двух до трех недель, сообщает панарабский телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на заявление президента страны Хасана Рухани.

Международный день Навруз ежегодно отмечается 21 марта. Это нерелигиозный праздник весеннего равноденствия и встречи нового года по солнечному календарю у персидских и тюркских народов. Считается, что праздник уходит своими корнями в зороастризм.

Введенный в Иране запрет, отмечает «Аль-Арабийя», связан с тем, что согласно традициям в этот день родственники навещают друг друга, в том числе и проживающих в других населенных пунктах. Многие посещают шиитские святыни, например, город Мешхед. Это второй после столицы по численности населения город Ирана.

Minval.az