В Италии за сутки от коронавируса умерли 800 человек, почти 5 тыс. заразились, передает ТАСС.

В группе риска находятся пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

Итальянские инфекционисты определили заболевания, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

Согласно отчету общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия, среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5%, а среди диабетиков — на 7,3%.

Повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,6%).

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