Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне, отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая, решение об отмене было принято в субботу советом IIHF.

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью», — отметил президент IIHF Рене Фазель, которого цитирует пресс-служба.

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