Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило о 6113 положительных тестах на наличие коронавируса, всего умерли 56 человек.

Как сообщает ТАСС, таким образом, за последние сутки число инфицированных в Швейцарии выросло на 1273, а число умерших — на 13.

«Позитивные тесты получены на настоящий момент у 6113 человек, умерли 56 человек», — указывает ведомство.

По данным на 20 марта в стране было 4840 заразившихся коронавирусом и 43 случая с летальным исходом. Первое заболевание было зафиксировано в Швейцарии 25 февраля.

Согласно опубликованной управлением здравоохранения 21 марта карте, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией — там зарегистрировано в среднем 257,3 заболевших на каждые 10 тысяч жителей. На втором месте кантон Во (181,2). Высокая заболеваемость отмечена также в полукантоне Базель-Штадт (173), кантонах Граубюнжен (106,9), Женева (94,3) и Вале (91,3).

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