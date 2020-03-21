Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии за сутки выросло на 2705, превысив 16,6 тысячи, скончались в общей сложности 47 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт Роберта Коха.

По состоянию на 21 марта, число подтвержденных случаев составляет 16662.

Институт Роберта Коха, который входит в структуру министерства здравоохранения, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются в данных СМИ, ведущих свой подсчет.

Руководство Института ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это «временным лагом» и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Баден-Вюртемберге — 3668 (плюс 922 за сутки). В Северном Рейне-Вестфалии — 3542 (плюс 45), в Баварии — 2960 (плюс 559). В Берлине зафиксировано 866 случаев (плюс 135).

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