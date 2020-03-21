Далай-лама находится на карантине, введенном для предосторожности, заявил в интервью РИА «Новости» представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

«Его Святейшество Далай-лама находится на карантине, введенном в качестве меры предосторожности», — сказал Тэло Тулку Ринпоче.

По его словам, с момента начала эпидемии вируса COVID-19 в январе 2020 года все события с участием Далай-ламы были «либо отменены, либо отложены». Это касается как публичных мероприятий, так и частных встреч.

Всемирно известному духовному лидеру буддистов 84 года. Вот уже более 60 лет он проживает в Дхарамсале на севере Индии и ежегодно дает учения тысячам людей, совершая для этого путешествия как по разным индийским штатам, так в другие страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысячи человек, почти 10 тысяч скончались.

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