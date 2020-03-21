Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор показал, как он избивает коронавирус. Фотографию он выложил в Instagram.
«Получи, коронавирус», — написал Макгрегор, прикрепив снимок с тренировки.
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор показал, как он избивает коронавирус. Фотографию он выложил в Instagram.
«Получи, коронавирус», — написал Макгрегор, прикрепив снимок с тренировки.
Дата: 2020/03/21 15:20
Раздел: Мир
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