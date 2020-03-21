Северная Македония подписала финальный документ о вступлении в НАТО, необходимый для присоединения к членам альянса. Об этом сообщает Associated Press .

Президент страны Стево Пендаровски поставил свою подпись под «инструментом» для вступления Северной Македонии в НАТО. «Этим документом я как президент государства торжественно заявляю, что Республика Северная Македония присоединяется к Североатлантическому договору и обязуется соблюдать и выполнять все положения этого договора», — сказал глава государства.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готова приветствовать 30-ю страну-участницу объединения. Предполагалось, что о завершении процедуры приема Северной Македонии будет объявлено на апрельском заседании Североатлантического совета на уровне глав МИД, однако из-за распространения коронавируса его проведение оказалось под угрозой.

В феврале депутаты парламента Северной Македонии проголосовали за вступление страны в НАТО. Последней среди стран-членов альянса вступление Северной Македонии утвердила Испания.

В июне 2018 года Греция и Македония подписали соглашение, которое разрешило многолетний спор о названии бывшей югославской республики, мешавший присоединению к альянсу. Ее переименовали в Северную Македонию. Разногласия о названии начались после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины ее не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием.

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