Полузащитник испанского «Эспаньола» У Лэй заразился коронавирусом, пишет Sport.es.

Клуб официально объявил о том, что шесть футболистов и сотрудников сдали положительный тест, однако не назвал имен. Источник отмечает, что одним из заразившихся оказался китаец Лэй. Кроме того, инфекция подтверждена у защитника Леандро Кабреры. У Лэй, таким образом, стал первым спортсменом из Китая, о заражении которого стало известно прессе.

Полузащитник присоединился к «Эспаньолу» в конце января 2019 года. В первом матче за команду он вышел на замену — за этим наблюдало 40 миллионов зрителей из Китая, в то время как в Испании встречу смотрело 177 тысяч человек. Испанские СМИ, комментируя трансфер У Лэя, назвали его «китайским Диего Марадоной».

Minval.az