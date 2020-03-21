Организаторы «Евровидения» приняли решение, что участники смогут выступить на конкурсе, перенесённом на следующий год из-за коронавируса, с новыми песнями, сообщили в пресс-службе конкурса.

«Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году», — говорится в сообщении организаторов.

Также в сообщении отмечается, что страны по своему усмотрению могут изменить или оставить исполнителя (исполнителей), который будет выступать на конкурсе в 2021 году.

Ранее организаторы конкурса объявили, что «Евровидение» впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

«Евровидение» — ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивали жюри и зрители. Голосование будет открыто сразу же после выступления последнего участника.

«Евровидение-2020» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году.

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