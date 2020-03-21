Генеральная прокуратура Колумбии сообщила о начале расследования в отношении мэра города Попаян Хуана Лопеса, который умолчал о посещении других стран , после чего встречался с президентом Иваном Дуке, а позднее сдал положительный диагноз на коронавирус, пишет РИА Новости.

«Что касается мэра города Попаян Хуана Карлоса Лопеса-Кастрильона, анализы которого дали положительный результат на коронавирус, прокуратура проводит необходимые проверки, чтобы установить нарушил ли он санитарные меры (статья 368 УК) или предоставил ложную информацию (статья 286 УК), опустив в протоколе президента республики информацию о своем пребывании в других странах в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении прокуратуры.

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