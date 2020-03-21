Более 20 тысяч человек согласились стать подопытными для создания вакцины от коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Добровольцы записались в программу исследования британской группы hVIVO. Уточняется, что поскольку для лечения вызванной коронавирусом пневмонии еще не найдено гарантированных препаратов, волонтеров заразят не SARS-CoV-2, а схожими вирусами того же семейства.

После заражения испытуемые проведут на карантине две недели. За участие в опытах каждому выплатят по 3500 британских фунтов

Minval.az