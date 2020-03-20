Глава Tesla Илон Маск согласился временно закрыть самый главный завод компании в США. Речь идет о фабрике во Фримонте, штат Калифорния, на которой собираются электромобили.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Калифорнийские власти ранее ввели запрет на работу любых предприятий на территории штата, которые не являются жизненно необходимыми. К последним относятся аптеки и продуктовые магазины. Мера была принята с целью воспрепятствовать распространению коронавируса.

Производство на заводе Tesla собираются остановить 23 марта. При этом, согласно распоряжению местных властей, предприятие и другие компании, которых коснулись ограничения, могут сохранить «базовые операции».

Также Tesla остановит работу своего завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке. Гигафабрика компании в штате Неваде пока продолжит работу.

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