Антииранские санкции США не направлены против оказания Тегерану гуманитарной помощи в связи с распространением в стране нового коронавируса.

Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Его спросили, собираются ли США облегчить антииранские рестрикции, чтобы Тегеран смог эффективнее бороться с распространением инфекции. Как заявил Помпео, каналы для оказания гуманитарной помощи и проведения финансовых операций с целью противодействия эпидемии коронавируса открыты. «Мы их не ограничивали. Никаких санкций на поступающие в Иран лекарства также не распространяется. Гуманитарная помощь не подпадает под санкции», — утверждал шеф американской дипломатии.

При этом, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, многие банки не соглашаются принимать участие в денежных операциях по доставке гуманитарной и медицинской помощи в Иран. Транспортные компании отказываются перевозить грузы, а страховые компании — покрывать их.

Minval.az