Одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал Тироль, сообщил Der Spiegel.

По информации издания, многие туристы были инфицированы на популярном горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль.

Именно здесь вирусом заразились более половины норвежцев и треть датчан, у которых диагностировали COVID-19. Также на Тироль приходится немногим менее четверти случаев заражения в самой Австрии.

«Естественно, это катастрофа для Ишгля», — приводит издание слова мэра города Вернера Курца.

Сейчас город из-за введенного карантина не могут покинуть около тысячи работников туристической индустрии и 20 туристов.

Накануне федеральная земля Тироль ввела карантин во всех 279 общинах. Он продлится до 5 апреля.

Minval.az