Госдепартамент США принял решение приостановить выдачу виз во всех своих посольствах и консульствах из-за коронавируса, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В ответ на серьезные сложности в мире в связи с пандемией COVID-19 государственный департамент временно приостанавливает стандартные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США. Посольства и консульства отменят все плановые встречи по иммиграционным и не иммиграционным визам с 20 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что работа будет возобновлена, «как только будет возможно», но сейчас назвать дату ведомство не может. При этом дипмиссии продолжат оказание услуг гражданам США.

Minval.az