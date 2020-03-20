На период борьбы с коронавирусом турецким отелям предложили отказаться от «шведского стола», сообщает АТОР.

В связи с угрозой распространения коронавируса Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) выпустила рекомендацию объектам размещения временно отказаться от формата «шведского стола».

Вместо этого предлагается обслуживать гостей по меню: с выбором из нескольких вариантов комплексного завтрака, обеда или ужина, или в формате, близком к «а-ля карт». В TÜROB считают, что подобная мера повысит гигиену питания в ресторанах гостиниц.

Многие отельеры отмечают рациональность такого предложения, говорят аналитики АТОР: салаты и закуски не обветриваются, горячие блюда не остывают, у буфета не создаются очереди. В конце концов, подобная подача блюд – это и более качественный сервис, который распространен в отелях класса люкс.

Однако подавляющему большинству гостиниц подобный формат недоступен: для качественного обслуживания клиентов требуется больше персонала, а это дополнительные расходы.

Как считают участники туриндустрии, на данном этапе – в условиях резкого снижения количества иностранных туристов (а Турция запретила рейсы из 20 стран мира), общей инфляции и роста курса доллара, отельеры не готовы нанимать новый персонал. Задача — минимизировать расходы и продержаться до окончания кризиса.

Так что велика вероятность, что турецкие отели проигнорируют рекомендации TÜROB: на подобные эксперименты у них просто нет средств, сообщает АТОР.

Minval.az