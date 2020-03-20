США успешно испытали планирующий гиперзвуковой блок, говорится в пресс-релизе Пентагона.
Летный эксперимент провели на гавайском острове Кауаи 19 марта, следует из сообщения.
США успешно испытали планирующий гиперзвуковой блок, говорится в пресс-релизе Пентагона.
Летный эксперимент провели на гавайском острове Кауаи 19 марта, следует из сообщения.
Дата: 2020/03/20 19:57
Раздел: Мир
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