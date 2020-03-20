NASA приняло решение приостановить работу над ракетой-носителем SLS и кораблем Orion из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора космического ведомства Джеймса Брайденстайна.

По словам Брайденстайна, руководство NASA нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность своих работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом.

В связи с этим с 20 марта в сборочном центре в американском штате Луизиана и Космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи вводится четвертый уровень мер безопасности: закрытие объектов и перевод работников на удаленную работу.

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