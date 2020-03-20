Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне.

«Рассмотрены вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также тематика гуманитарного содействия Сирии», — сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Путин поздравил Асада с наступающим мусульманским праздником — вознесением пророка Мухаммеда (Исра валь-Мирадж), добавляет пресс-служба.

Minval.az