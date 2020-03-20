Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что в связи с новым коронавирусом решил сократить наполовину зарплаты министров и замминистров.

В Албании, по данным минздрава, коронавирусом заражены 64 человека, ранее было два летальных исхода. Страна закрыта на карантин.

«Мы должны дать что-то. Те, кто зарабатывают больше, должны внести свой вклад. Я принял решение, что зарплаты членов албанского правительства будут сокращены вполовину», — написал Рама в Facebook.

Глава правительства Албании также перечислил новые экономические меры поддержки.

«Всем медицинским работникам будет выделено 25 миллионов долларов помощи. Сто миллионов долларов будет выделено компаниям для выплаты зарплат работникам. Людям в трудном экономическом положении и фирмам выделяем 6,5 миллиона долларов помощи», — сообщил албанский премьер.

Дополнительные средства выделяются для минобороны и экстренных служб. Пени по счетам за электроэнергию для граждан отменены, налоговые выплаты предприятий отложены до 1 июня.

Minval.az