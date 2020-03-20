На фоне пандемии коронавируса и проблем с поставками Apple ввела ограничение на онлайн-продажи iPhone. Во многих странах, в том числе в Китае и США, их запретили продавать более двух в одни руки, сообщает Reuters.

Проверки показали, что выпадающее меню не позволяет сделать трех и более смартфонов, а, например, в Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре над списком iPhone поместили надпись, что количество устройств в одном заказе ограничено.

В Apple отказались комментировать введенные ограничения. В последний раз такое происходило в 2007 году. Тогда компания представила свой первый iPhone и хотела избежать перепродаж.

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