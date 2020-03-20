Санкции США в отношении Тегерана остаются основным препятствием для успешной борьбы с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19) в Иране.

Как передает ТАСС, такое мнение выразил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

«Зариф заявил о том, что санкции США являются основным препятствием для удовлетворения страной своих потребностей в лекарствах и медицинском оборудовании, необходимых для борьбы с коронавирусом», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы МИД Ирана. При этом Зариф «указал на доклад Всемирной организации здравоохранения, подтвердившей высокий уровень системы здравоохранения Ирана».

«Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана не препятствуют борьбе с распространением нового коронавируса в этой стране». С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Это любимое утверждение режима, что санкции влияют на их возможность оказывать помощь своему народу. Это не так», — считает он. «Наша политика максимального давления на режим продолжается, и она продолжается потому, что, как я уже сказал, санкции США не препятствуют доступу помощи в Иран», — отметил Хук.

По его словам, у властей Ирана есть достаточно средств, чтобы справиться с ситуацией. «У элиты много денег», — убежден спецпредставитель США.

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