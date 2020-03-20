Вмешательство США в ценовую войну между Россией и Саудовской Аравией заставили цены на нефть перейти к росту. По состоянию на утро 20 марта стоимость барреля Brent колеблется в районе 30 долларов, хотя на неделе опускалась в район 22 долларов, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, передает «Лента.ру».

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что готов принять меры, если цены останутся на минимальных значениях. Он подчеркнул, что ситуация разрушительна для Москвы и очень плоха для Эр-Рияда, поскольку обе страны зависят от нефти.

Власти США намерены предпринять дипломатические шаги, чтобы заставить Саудовскую Аравию отказаться от планов по радикальному наращиванию добычи. Что касается России, то усадить ее за стол переговоров Вашингтон намерен с помощью угрозы санкций.

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