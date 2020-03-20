Все страны Евросоюза решили приостановить программы по размещению мигрантов из-за пандемии пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом. Об отказе принимать беженцев сообщили представители Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.

О том, когда программы возобновят, пока неизвестно. Издание отмечает, что ранее на такой шаг пошли Международная организация по миграции и Управление Верховного комиссара ООН.

18 марта Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев Германии (BAMF) также приостановило действие программ приема беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом.

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