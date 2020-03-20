В США кризис ударил по Техасу, который является главным нефтяным штатом страны. Руководители ряда американских нефтяных компаний запаниковали из-за низких цен на нефть и обратились к регулятору отрасли Техаса с просьбой сократить добычу сырья. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Пока неизвестно, какое решение примет регулятор, однако его сотрудники начали рассматривать предложение. Если ответ будет положительным, Техас сократит добычу нефти впервые с 1970-х годов.

Техас является крупнейшим нефтедобывающим штатом США. На его территории, а также на территории штата Нью-Мексико расположен Пермский бассейн, который является сердцем сланцевой индустрии Соединенных Штатов.

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