Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке. Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Американский лидер отметил, что США будет «плохо выглядеть» в глазах мировой общественности в случае ответного удара. По мнению Трампа, в данный момент необходимо воздержаться от удара из-за ситуации с коронавирусом в мире и в Иране, в том числе.

11 марта по военной базе объединенных сил Великобритании и США Эт-Таджи в Ираке нанесли ракетный удар. В результате инцидента 12 солдат получили ранения, погибли два американца и член медицинского корпуса Королевской армии. Ответственность за нападение Вашингтон возложил на шиитскую группировку «Катаиб Хезболлах» и Иран.

Minval.az