Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли сообщил, что заразился коронавирусом.

«Дорогие друзья и коллеги! Я хочу, чтобы вы одними из первых узнали, что пару часов назад я получил подтверждение — у меня есть вирус COVID-19. Я почувствовал себя плохо в прошедшие выходные после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду и решил заблаговременно изолировать себя пять дней назад», — говорится в заявлении Бизли на сайте ВПП.

«До сих пор мои симптомы были относительно легкими, и я в хорошем настроении. Мне повезло быть рядом с моей семьей, и у меня есть доступ к превосходной медицинской помощи», — написал директор.

Minval.az